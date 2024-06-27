Молоко кобылье – здоровье человеческое

У древнего напитка неповторимый вкус, кумыс не стоит ставить в один ряд с подслащенными лимонадами, энергетиками, газировками… «Дружба» с горьковато-кислым кобыльим молоком выходит не у всех. Но если уж задались ваши отношения с кумысом, то их никто не разрушит. С каждым годом все больше людей включают его в рацион в лечебных целях. Немало и тех, для кого кумыс стал семейным промыслом, малым бизнесом, приносящим доход в дом.

Среди них – супруги Самат и Нургуль Дюсебаевы из Атбасарского района Акмолинской области. Их дом находится на самой окраине Атбасара, вблизи простираются широкие поля. Благодаря прошедшим дождям земля покрылась зеленой сочной травой. Здесь пасется домашний скот местных жителей. Несколько принадлежащих Дюсебаевым кобыл тоже на выпасе рядом с домом, их доят каждые два часа.

За чашкой терпкого кумыса в доме супругов мы говорим об их промысле, настроениях и планах.

Свою семью они создали в 2010 году, сейчас растят четверых детей. У Самата любовь к лошадям с детства, выросла в селе и знакома с уходом за животными и Нургуль. Поэтому четыре года назад на семейном совете было решено испытать себя в кумысном деле. Получилось. С тех пор каждое лето в загоне рядом с домом – несколько кобыл.

– Доить приходится вручную, – рассказывает хозяйка дома. – Пробовали использовать машинную дойку, для чего в свое время закупили доильный аппарат. Однако приручить наших кобыл к нему не получилось. У каждой из них свой характер, и, соответственно, подходы разные. Одна требует ласкового обращения, даже слов похвалы, с другой надо быть построже… В день надаиваю до 25 литров молока. Оно сливается в емкость, затем взбивается в деревянном қубы.

Он должен быть обязательно из березы. Время от времени қубы окуривается дымом таволги. Для придания особенного вкуса готовому кумысу в посудину закладывают кусочек казы. Такие вот небольшие сек­реты приготовления древнего напитка.

Кумыс реализуется Дюсебаевыми по цене тысяча тенге за литр. Наравне с кумысом, по такой же стоимости, продают и саумал – парное кобылье молоко, которое ценится за свои целебные свойства. К слову, в том, что последние не миф, а реальность, убеждает сама жизнь.

За столом Самат и Нургуль рассказали о своем родственнике, излечившемся благодаря саумалу от серьезного заболевания. Для пущей достоверности, набрав при мне его номер, пригласили к себе. И вот что он рассказал.

Жителя Атбасара Думана Мукашева несколько лет назад стали беспокоить боли в животе. Он прошел медицинское обследование, после чего врачи объявили печальный диагноз и что дела у мужчины плохи.

– Сильно похудел, появилось чувство безысходности, – рассказывает Думан. – В этот период мне посоветовали пить саумал, что я и делал. Брал этот напиток у Дюсебаевых. И что же вы думаете? Через месяц регулярного употребления саумала я пошел на поправку. Прове­рился у местных врачей, посетил диагностическую клинику в столице. Врачи подтвердили: я здоров. Поэтому со всей ответственностью могу сказать, что саумал имеет отличные лечебные свойства.

О силе саумала и кумыса свидетельствует и великое множество публикаций, книг и науч­ных исследований. Поэтому после встречи с кумысоделами в очередной раз пришла мысль: этот горьковатый напиток стоит­ постараться полюбить, ведь он способен подарить главное – здоровье.

Между тем поделились кумысоделы из Атбасара и своими чаяниями. Оказалось, что заниматься любимым и востребованным людьми промыслом становится все труднее. Вроде бы и широки местные просторы, но каждый гектар земли уже поделен, имеет своего хозяина. Поэтому приходится работать в весьма стесненных для содержания скота, включая его выпас, условиях. По словам Самата, он уже подавал заявление в земельный отдел райакимата с просьбой выделить ему участок земли для хозяйствования. Однако особых надежд на скорое решение свое­го вопроса не питает: нет свободных участков в округе, и это известно всем.

К слову, проблема имеет сис­темный характер в целинных городках и селах. Поэтому страдают от нехватки и отсутствия земель для открытия и ведения фермерских хозяйств многие энтузиасты, готовые обеспечить своих земляков тем же кумысом, саумалом, коровьим молоком, мясом...

Давно пора бы расставить чиновникам, депутатам все точки над i в этом непростом земельном вопросе. Но время идет, а проблема остается.