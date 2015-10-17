Монополист привлечен к ответственности Свежий выпуск 377 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Как сообщает пресс-служба суда, установлено, что в период с июля 2012 по ноябрь 2014-го ТОО «Павлодарэнергосбыт» допустило злоупотребление своим монопольным положением, что запрещено Законом РК «О конкуренции». Оно незаконно взымало с потребителей предоплату за потребляемую электроэнергию.

Постановлением суда ТОО «Павлодарэнергосбыт» признано виновным в совершении правонарушения и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере пяти процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Сумма составила 741 млн тенге.



