Монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление

Энергетика
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Возврат отразится на лицевых счетах в текущем отопительном сезоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на finprom.kz

Фото: Миннацэкономики РК

В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан, субъект естественной монополии (СЕМ) обязан производить перерасчёт стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учётом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя — путём снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2023/2024 годов СЕМ, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, произвели перерасчёт платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учёта, на общую сумму 768,2 млн тг с учётом НДС.

Наибольшая сумма возврата зафиксирована в ВКО: сразу 354,5 млн тг. Далее идут Алматы (95,4 млн тг) и Мангистауская область (60,9 млн тг). Значительные суммы возврата также приходятся на Кызылординскую (38,6 млн тг), Актюбинскую (37,7 млн тг) Акмолинскую (33,5 млн тг) и Костанайскую (32 млн тг) области.

При этом для потребителей Улытауской и Карагандинской областей применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учётом фактической температуры наружного воздуха.

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК) и его территориальные подразделения обеспечили перерасчёт стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учёта тепловой энергии, по всему Казахстану.

Уровень переплаты имеет накопительный эффект с учётом ежемесячной оплаты по выставленным квитанциям, и только по результатам перерасчёта на основании данных Казгидромета производится возврат средств на лицевые счета потребителей в виде аванса (сальдо — за вычетом переплат) в новом отопительном периоде (2024/2025 годы), либо за текущий календарный год (до конца 2024-го).

Важно отметить: установка приборов учёта тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потреблённый объём тепловой энергии, при этом исключая возможную переплату в отопительный сезон.

На сегодняшний день уровень оборудования многоквартирных жилых домов приборами учёта в стране составляет около 75%.

При необходимости казахстанцы — пользователи услуг СЕМ могут обратиться по всем вопросам, за информацией, а также за защитой своих прав в КРЕМ МНЭ РК и его региональные подразделения.

#монополисты #энергетика #отопление

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