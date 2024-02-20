Мороз до 40 градусов: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
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«Казгидромет» предупредил о неблагоприятных погодных условиях 21 февраля в нескольких областях, передает Kazpravda.kz
В Мангыстауской области ожидается гололед и туман. В ЗКО, Кызылординской, Туркестанской областях – туман.
21 февраля ночью в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз 40 градусов. В области Абай аналогичная погода.
В Карагандинской области ночью 21-22 февраля сохраняется сильный мороз 35 градусов.