Мороз до 40 градусов: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

«Казгидромет» предупредил о неблагоприятных погодных условиях 21 февраля в нескольких областях, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Мангыстауской области ожидается гололед и туман. В ЗКО, Кызылординской, Туркестанской областях – туман.

21 февраля ночью в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз 40 градусов. В области Абай аналогичная погода.

В Карагандинской области ночью 21-22 февраля сохраняется сильный мороз 35 градусов.

#погода #Казгидромет #штормовое предупреждение

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