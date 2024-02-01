Мороз и лыжи – день чудесный!

В двухдневных соревнованиях могли принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Среди сотни спортсменов – как опытные лыжники с регалиями, так и просто любители активного образа жизни, возраст которых превышает 60 лет.

Такой праздник для любителей лыж второй год подряд в Сарканском районе организует управление спорта области Жетысу совместно с Центром проведения спортивно-массовых мероприятий. Как отмечают сами участники, такие соревнования не только положительно сказываются на здоровье, но и укрепляют спортивный дух, пополняют ряды лыжников. Кроме того, здесь выявляются лучшие спортсмены, которые войдут в сборную области.

Забеги проходили в шести возрастных категориях на дистанции в 1,5 км для женщин и 3 км для мужчин. «Путь пролетела на одном дыхании», – делится одна из победительниц в женском забеге Айша Суттибаева.

– Этот спорт я люблю с детства, он дарит непередаваемое чувство свободы, – говорит лыжница. – Вокруг природа, свежий воздух, активно работает все тело. И главное – рядом не конкуренты, а единомышленники, и потому от соревнований у всех остались только самые положительные эмоции. Спасибо всем, кто организовал чемпионат, и пусть такие массовые спортивные мероприятия проходят еще чаще!

Второй день соревнований ознаменовался не только подведением итогов чемпионата, но и масштабным Фестивалем здоровья, организованным акиматом Сарканского района. Здесь тоже можно было соревноваться – играть в мини-футбол, поднимать гири, перетягивать канат, прыгать в мешках в веселых командных эстафетах или просто с удовольствием провести время средь заснеженных живописных предгорий. Для многочисленных гостей были организованы песенные и танцевальные конкурсы, чаепитие с угощениями. Победители и самые активные участники игр и состязаний получали символические подарки.

А вот отличившимся в лыжных забегах вручили медали, кубки и грамоты. В общекоманд­ном зачете победу одержали лыжники из Кербулакского района, вторыми стали талдыкорганцы, а третье место заняли спортсмены из Алакольского района.