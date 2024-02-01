Мороз и лыжи – день чудесный!

Статьи
14
Дина Боранбаева, область Жетысу

Областной чемпионат по лыжным гонкам собрал в Сарканском районе более ста спортсменов со всего региона.

фото пресс-службы акима Сарканского района

В двухдневных соревнованиях могли принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Среди сотни спортсменов – как опытные лыжники с регалиями, так и просто любители активного образа жизни, возраст которых превышает 60 лет.

Такой праздник для любителей лыж второй год подряд в Сарканском районе организует управление спорта области Жетысу совместно с Центром проведения спортивно-массовых мероприятий. Как отмечают сами участники, такие соревнования не только положительно сказываются на здоровье, но и укрепляют спортивный дух, пополняют ряды лыжников. Кроме того, здесь выявляются лучшие спортсмены, которые войдут в сборную области.

Забеги проходили в шести возрастных категориях на дистанции в 1,5 км для женщин и 3 км для мужчин. «Путь пролетела на одном дыхании», – делится одна из победительниц в женском забеге Айша Суттибаева.

– Этот спорт я люблю с детства, он дарит непередаваемое чувство свободы, – говорит лыжница. – Вокруг природа, свежий воздух, активно работает все тело. И главное – рядом не конкуренты, а единомышленники, и потому от соревнований у всех остались только самые положительные эмоции. Спасибо всем, кто организовал чемпионат, и пусть такие массовые спортивные мероприятия проходят еще чаще!

Второй день соревнований ознаменовался не только подведением итогов чемпионата, но и масштабным Фестивалем здоровья, организованным акиматом Сарканского района. Здесь тоже можно было соревноваться – играть в мини-футбол, поднимать гири, перетягивать канат, прыгать в мешках в веселых командных эстафетах или просто с удовольствием провести время средь заснеженных живописных предгорий. Для многочисленных гостей были организованы песенные и танцевальные конкурсы, чаепитие с угощениями. Победители и самые активные участники игр и состязаний получали символические подарки.

А вот отличившимся в лыжных забегах вручили медали, кубки и грамоты. В общекоманд­ном зачете победу одержали лыжники из Кербулакского района, вторыми стали талдыкорганцы, а третье место заняли спортсмены из Алакольского района.

#Спорт #чемпионат #лыжи #лыжные гонки

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Мороз и лыжи – день чудесный!
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Все останется в тайне
Образование: в ожидании перемен
Сердце, отданное Казахстану
Признание вдохновляет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]