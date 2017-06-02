Мощь древнего оазиса

Отныне все, кто въезжает в древний Отрар по ташкентскому тракту, делают это, как и тысячи лет назад, через южные ворота. Всего в то время существовало три въездных комплекса, ведущих в город. Городские ворота находились с трех сторон: южной, северной и западной. Сотрудники Туркестанского филиала РГП «Казреставрация» уже построили башни ворот, диа­метр каждой из которых пять метров, винтовые лестницы, оконные проемы, восстановили арку, установили решетчатые двери и деревянные желоба. Крепостные стены венчают зубцы из кирпичной кладки.– Работа по воссозданию въездного комплекса на стадии завершения, – рассказывает директор Туркестанского филиала РГП «Казреставрация» Жумахан Нурманов. – Осталось оштукатурить стены глиняным раствором с добавлением соломы и рисовой шелухи. Южные ворота имеют внушительные ворота: длина поч­ти пятнадцать метров, высота – около десяти метров.Ворота, вернее то, что от них осталось, археологи раскопали несколько лет назад. В ходе полевых сезонов были вскрыты мощные постройки – основание башен из жженого кирпича, ров, облицованный жженым кирпичом, пандусы въезда. Они-то и послужили основой для возведения внушительной конструкции ворот, позволяющей путешественникам во времени более явственно представить, каким был Отрар тысячелетия назад.Раскопки позволяют сделать вывод, что древний город состоял из двух частей. Центральная часть города занимала примерно 20 га, а вокруг нее – предместье мастеров. Как и положено, в центре была соборная мечеть. К сожалению, сохранилась она не очень хорошо, но все же до наших дней дошли оставшиеся части колонн, портала и михраба, двух минаретов со ступеньками, отчетливо виден вход. Отрарская соборная мечеть – ровесница мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Другой вопрос, что ее, в отличие от туркестанской, не пощадило время, и остается только надеяться на собственное воображение, чтобы «вписать» сооружение в окружающий ландшафт. Сделать это помогают археологи и историки. Благодаря им известно, что по обе стороны залов располагались сквозные галереи, опирающиеся на колонны. Судя по находкам, в архитектурном убранстве мечети важную роль играли керами­ческие облицовки.Здесь же располагается и дворец, известный по древним письменным источникам как дворец Бердибека. Он был правителем Отрара в XIV веке. Те же письменные источники утверждают, что из этого дворца Великий Тимур отдавал свои последние приказания. Здесь он и умер. Пока удалось раскопать около двух десятков помещений дворца. При раскопках найдены глазурованные кирпичи, майоликовые плитки и плитки с позолотой. Все это, бесспорно, свидетельствует о величии дворцового комплекса.Все, кто хоть раз побывал на развалинах, хорошо знают, что кусочки поливной и неполивной керамики с орнаментом и без здесь, без преувеличения, встречаются на каждом шагу. Экскурсоводы даже советуют внимательно смотреть под ноги. Вероятность того, что можно отыскать что-нибудь стоящее, достаточно высока. Будучи школьницей, моя дочь как-то вернулась из экскурсионной поездки на городище с увесистым пакетом разноцветных керамических осколков. Их разрешают собирать в том месте, куда сваливают отвалы земли. А вот ее однокласснице Карине Саттаровой тогда повезло куда больше. Она обратила внимание на блеснувший в лучах солнца земляной ком странной формы, внутри которого оказался ажурный золотой футляр. Историки утверждают, что в нем древняя красавица хранила благовония. Так местный музей пополнился еще одной уникальной находкой, позволяющей до мелких деталей представить городские реалии той далекой поры.Туристам и путешественникам будет интересно посмотреть еще целый ряд ярких объектов, обнаруженных археологами на развалинах древнего городища. Это и гончарная мастерская, полностью восстановленная специалистами по найденным фрагментам фундамента, которые достаточно хорошо сохранились. И восточная баня, над которой установлен навес, позволяющий обеспечить сохранность важного туристического объекта. По оставшимся строительным конструкциям легко понять, как жили горожане. Узкие улочки, одно-, двух- и трехкомнатные дома были рассчитаны на отдельную семью. В жилых комнатах площадью до 25 кв. м в центре, чуть ближе к входу, археологи нашли следы напольных открытых очагов. В некоторых домах были сложены и тандыры, правда, в то время их конструкция не предполагала наличие дымоходов.Судя по площади городища, эта земля хранит еще множество богатых информацией объектов. Так что археологи сюда будут возвращаться снова и снова. Да и ученые любят сравнивать городище Отрар с Помпеей, раскопки на которой длились порядка двух столетий, прежде чем она стала самым известным памятником на нашей планете. По мере проведения раскопок будут множиться артефакты и открытия, увеличивая тем самым площадь музея под открытым небом, в который постепенно превратится городище Отрар-тобе.Первые раскопки на городище провели члены Туркестанского кружка любителей археологии А. Кларе и А. Черкасов в 1904 году. Они собрали коллекцию керамики, несколько медных монет и кирпичей. Археологи снова здесь появились только в конце сороковых годов прошлого столетия. Экспедиция под руководством Н. Бернштама сделала рекогносцировку местности, предложила хронологию городища и предварительную классификацию керамики. Интенсивное изучение памятника началось только через двадцать лет, когда была создана Отрарская археологическая экспедиция, которую возглавил Кемаль Акишев.Возникнув в первых веках до нашей эры, Отрар просуществовал много столетий и только к XVIII веку превратился в памятник археологии. Он пережил знаменитую отрарскую оборону, войдя в историю как единственный город, население которого оказало сопротивление монголо-татарам. Культурные наслоения, вскрытые археологами, позволяют хорошо проследить историю его развития – от создания первых городских поселений государства Кангюй (Канцзюй) до крупного исторического и культурного центра. Отрар изучен больше других городов потому, что он соединяет мир кочевой и мир оседлой культуры. Здесь сохранились остатки городов разных эпох, водохранилище, ирригационные каналы. Древний ландшафт свидетельствует о занятии местного населения земледелием. Историки считают Отрар центром этногенеза казахов. Здесь шло формирование казахского народа, налаживались связи между кипчаками и народами Востока.Отрар – исторический бренд Казахстана. Здесь произошли очень важные события, связанные с историей нашей страны. Это и нашествие Чингисхана. Отсюда начался его поход в Европу и в Азию. Именно здесь настигла смерть Тимура. Этот город является одним из центров Казахского ханства, об истории которого пока доподлинно известно не так уж много. Дальнейшее проведение раскопок позволит сделать новые находки, опираясь на которые ученые откроют новые страницы развития политической и экономической жизни Казахского ханства. Уже сегодня абсолютно ясно, что это было не только кочевое государст­во, но и государство, которое опиралось на мощь городов. И одним из них был Отрар.Равнинный бугор, доминирующий над степью, – таким кажется издали Отрар. В непосредственной близости к нему находятся еще десятки городищ, составляющих так называемый Отрарский оазис. Для мировой истории значение имеет весь этот историко-археологический комп­лекс, раскопки и консервация которого позволяют людям, интересующимся историей, наглядно проследить, какими были первые городские кварталы, ремесленные и гончарные мастерские, мечети, дворцы, бани, рабаты. Все эти строения возведены из так называемого сырцового кирпича, легко превращающегося в пыль от воздействия дождя и ветра. Часть раскопанных в свое время фрагментов Отрара именно таким образом уже утрачена. Сейчас ставится задача не просто раскопать городища, а законсервировать их, превратив в объекты туризма.Городище Отрар стало третьим по счету после туркестанского мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и петроглифов Кангалы из исторических памятников Казахстана, представленных в ЮНЕСКО для включения в список Всемирного культурного наследия. По информации кандидата исторических наук, археолога, экспертаЮНЕСКО Дмитрия Воякина, работа эта продолжается и по сей день. Процесс этот долгий и сложный, ведь речь идет о подготовке документации не на одно городище Отрар, а на целый комплекс памятников археологии, тесным образом связанных между собой. Ценность для мировой культуры представляет весь комплекс Отрарского оазиса со следами русла исторических каналов. Очень важно сохранить и их, а не только непосредственно постройки многочисленных городищ.Именно наличие ирригационной системы имеет определяющее значение при номинации Отрара в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Другой такой сети в Центральной Азии просто не существует сейчас. Эксперты исходят из того, что нельзя сохранять памятник в отрыве от окружающей среды, в том числе и культурной. Наряду с долговременной программой консервации ряда раскопанных объектов на городище Отрар предполагается проведение срочных консервационных работ на городищах Куйрык-тобе, Алтын-тобе, Кок-Мардан, которые, как и городище Отрар, являются памятниками археологии республиканского значения.ЮНЕСКО оказало неоценимую поддержку по консервации городища Отрар, инициировав почти полтора десятилетия назад специальный проект. Его реализация совпала со столетием начала изучения этого уникального памятника археологической культуры. На помощь отечественным археологам и историкам пришла и государственная программа «Культурное наследие», в рамках которой удалось очень многое сделать по изучению городища и консервации его памятников. Без такого подхода сохранить раскопанное в условиях резко континентального климата региона практически невозможно.– Плюс сорок градусов летом и минус двадцать зимой – такие природно-климатические условия в этой местности, – констатирует Жумахан Нурманов. – Следовательно, используемая технология нанесения защитного слоя должна выдержать такие температурные перепады. Добавьте сюда обилие осадков, и станет ясно, насколько велика угроза для раскопанных памятников быть разрушенными. Отрар, по сути дела, сделан из песка, а это самый сложный для консервации природный материал.В рамках проекта ЮНЕСКО на городище Отрар приехали высоко­профессиональные международные и национальные эксперты, которые помогли провести научную регистрацию и документирование, создание компьютерной базы данных, разработать мастер-план, включающий в себя вопросы управления археологическим памятником, обучение персонала, популяризацию его на мировом уровне.Проект ЮНЕСКО позволил покрыть специальным защитным слоем, а значит и сохранить для будущих поколений в первозданном виде лишь часть объектов городища Отрар. Основные усилия эксперты сосредоточили на консервации мечети, дворца в районе цитадели, бани, гончарных мас­терских и крепостной стены, а также дворцового комплекса на территории соседнего городища Куйрык-тобе. В программу включили также благоустройство территории и прокладку пешеходных дорожек, создав удобства для туристов, у которых прогулка по городищу неизменно вызывает чувство восторга и желание погрузиться в вековую историю.Многие путешественники и купцы оставили в своих путевых заметках упоминания об Отраре, прославившемся как родина выдающегося ученого-энциклопедиста Абу Наср аль-Фараби. Арабский историк XII века Ибн Халликан, написавший биографию ученого, отмечал: «...аль-Фараби означает принадлежность к городу Фараб, ныне называемому Отрар. Это город за Шашем и вблизи города Баласагун. Это один из столичных городов тюрок».Расцвет Отрарского оазиса, который вместе с прилегающими к нему районами был древнейшим центром оседлости, ирригационного земледелия и городской цивилизации Казахстана, приходится на период с I по XIII век нашей эры. Развиваясь на протяжении 2 тыс. лет, Отрар постепенно превращался из небольшого селения в крупный политический, экономический, культурный и торговый центр, удачно расположившийся на отрезке Великого шелкового пути в излучине Арыси и Сырдарьи. Это был единственный средневековый город на территории нашей страны, чеканивший не только медные, серебряные, но и золотые монеты, которые поставлялись во все страны Средней Азии. Уже сам по себе этот факт является ярким доказательством политической и экономической самостоятельности.О масштабах экономического и культурного развития оазиса можно судить по руинам свыше 60 поселений, замков-крепостей и городов, следам мощной и широко разветвленной оросительной системы, относящейся к различным историческим периодам – от раннего до позднего Средневековья. Оазис занимал территорию порядка 200 кв. км. Очень важное влияние оказывало соседство двух различных географических ландшафтов, определяющих оседлую и кочевую культуры. Вдоль Сырдарьи простирался крупный земледельческий район, а близость предгорий Каратау служила опорной крепостью для кочевников, обитавших в степи.По данным археологов, накануне монгольского нашествия Отрар был крупным городом даже по нынешним меркам. Это была эпоха мусульманского ренессанса. Торговые караваны шли во всех направлениях, пересекаясь в Отраре. Торговля шла в больших масштабах, что позволило городу очень быстро подняться. Его бурный расцвет прервали на время захват и разгром города войсками Чингисхана. В XV веке город был отстроен заново, и жизнь здесь вновь прекратилась только в начале XIX века, предоставив право властвовать дождям и ветрам. В наши дни этот масштабный памятник археологии получил назва­ние Отрар-тобе, что означает «холм Отрара», высота которого достигает почти 20 м.Сейчас Отрар является цент­ральным звеном в большом туристическом маршруте, связывающем такие древние города, как Сайрам, Шымкент, Туркестан и Сауран. Создание культурно-географического пояса святынь Казахстана только ускорит процесс превращения его в один из наиболее значимых центров туризма. Важно лишь учесть все нюансы, которые позво­лят туристам, в том числе и иностранным, в комфортной обстановке открыть максимально много нового и познавательного о нашей стране, ее истории, богатой природе и многогранной культуре.