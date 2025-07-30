Мощное землетрясение произошло на Камчатке
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Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 17 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Магнитуда землетрясения - 8,7 баллов, рассказал представитель экстренных служб.
«Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», - сказал он.
Ранее стало известно, что на Японию надвигается цунами. Волны ожидаются высотой 3 метра, людей призывают эвакуироваться.