Волны ожидаются высотой 3 метра, людей призывают эвакуироваться, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: А.Аманжолова

Высота цунами, которое идет к восточному и северо-восточному побережью Японии после землетрясения на Камчатке, составит 3 метра. Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

Жителей прибрежных районов восточной, северо-восточной и северной части страны призывают немедленно эвакуироваться.

Ожидается, что первые волны достигнут тихоокеанского побережья Японии в 10:30 по местному времени.

Ранее аномальная жара накрыла Южную Корею.