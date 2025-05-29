Мощные лесные пожары бушуют в Канаде

В мире,Пожары
116
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Манитобе ввели режим ЧП

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Около 17 тысяч человек эвакуируют из провинции Манитоба из-за рекордных лесных пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью объявил о введении режима ЧП на фоне масштабных лесных пожаров в регионе, из зоны поражения будут эвакуированы около 17 тысяч человек.

«В течение следующих нескольких часов около 17 000 человек в северных районах будут эвакуированы из своих домов. Это самая крупная эвакуация, которую видела Манитоба на памяти большинства людей. Именно поэтому наше правительство ввело режим чрезвычайного положения по всей провинции, чтобы мы могли оперативно реагировать на этот кризис», - заявил премьер-министр на пресс-конференции, кадры транслировали СМИ.

По словам Кинью, были отданы приказы об эвакуации представителей племен Пимичикамак и Пукатаваган, а также города Флин-Флон и северной общины Кросс-Лейк. Большинство жителей этих мест будут эвакуированы в главный город провинции Манитоба - Виннипег.

Сезон лесных пожаров в Канаде начался 3 мая, когда в Альберте были зафиксированы первые очаги возгорания. Уже 6 мая в некоторых населенных пунктах северной Альберты были объявлены предупреждения об эвакуации. К 13 мая пожар, возникший на северо-западе Манитобы, охватил территорию в 42 000 гектаров. В настоящее время в различных провинциях Канады продолжаются лесные пожары.

#Канада #лесной пожар #катастрофа #Манитоба

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Вместо зеленых зон расширяются парковки
Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Медпомощь становится оперативнее
Осуществить мечту поможет государство
Равнение на «Келешек мектептері»
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

В ближайшие пять лет нас ждет еще больше жары и катаклизмов
Алматы, Астана и Шымкент вошли в глобальный рейтинг городов
В Таиланде могут разрешить туристам оплачивать покупки крип…
Мощные ливни обрушились на Австралию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]