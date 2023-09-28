Мощный взрыв прогремел в Ташкенте
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В Ташкенте в ночь на 28 сентября прогремел взрыв на таможенном складе в районе аэропорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
На месте ЧП начался сильный пожар. Сообщается, что взрывная волна ощущалась даже в 30 км от эпицентра.
Причины произошедшего, информация о пострадавших и последствиях пока не известна.
Видно, что от склада остались развалины. Территория склада охвачена пламенем.
По информации издания МВД Узбекистана, взрыв прогремел на складе компании «Интер логистика».
Как сообщили в МЧС Узбекистана, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.