Мощный взрыв прогремел в Ташкенте

В Ташкенте в ночь на 28 сентября прогремел взрыв на таможенном складе в районе аэропорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: Соцсети

На месте ЧП начался сильный пожар. Сообщается, что взрывная волна ощущалась даже в 30 км от эпицентра.

Причины произошедшего, информация о пострадавших и последствиях пока не известна.

Видно, что от склада остались развалины. Территория склада охвачена пламенем.

По информации издания МВД Узбекистана, взрыв прогремел на складе компании «Интер логистика».

Как сообщили в МЧС Узбекистана, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.