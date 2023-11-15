Почти миллиард тенге, выделенный на кредиты фермерам, украли в Актюбинской области

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Искакова Айдана
корреспондент

Подозреваемые и их имущество арестованы

Фото: Kazpravda.kz

Факты мошенничества при получении кредитных средств для покупки КРС выявлены в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Установлены факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" для приобретения крупного рогатого скота. В ходе следствия установлены трое граждан, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом причинен ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 970 млн тенге.

По данным ведомства, трое подозреваемых решением суда арестованы. Также арестовано их движимое и недвижимое имущество на сумму около 260 млн тенге.

#мошенничество #деньги #хищение #госпрограмма #бюджет #Сыбага

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