Мошенничество со льготным кредитованием: астанчанину вынесли приговор

Дана Аменова
специальный корреспондент

Житель столицы обманул 16 граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенник обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили ему деньги. Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

К примеру, представляясь работником нацкомпании, горожанин предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тыс. тенге.

«Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе. 

Там же добавили, что в прокуратуре обратили внимание на необходимость проявления бдительности и проверки достоверности информации через официальные источники.

#мошенничество #приговор #льготы #кредитование

