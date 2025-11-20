Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенник обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили ему деньги. Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

К примеру, представляясь работником нацкомпании, горожанин предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тыс. тенге.

«Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что в прокуратуре обратили внимание на необходимость проявления бдительности и проверки достоверности информации через официальные источники.