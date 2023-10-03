Мошенник и паломники

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор в отношении директора туристической фирмы Kausar Travel, обманувшего казахстанских паломников. В ходе следствия удалось установить, что подсудимый в период с октября 2022 года по январь 2023-го активно зазывал через социальные сети отправиться в хадж, якобы организуемый его турфирмой.

Желающих оказалось много. 245 человек внесли более 255 млн тенге. Каждому из них директор турфирмы обещал оказать помощь в оформлении турпутевок в Саудовскую Аравию для совершения паломничества. Однако, когда пришло время отправляться в хадж, выяснилось, что ни билетов, ни путевок нет, а сам директор перестал появляться в офисе. Несостоявшимся паломникам не оставалось ничего другого, как обратиться в правоохранительные органы. Все они признаны потерпевшими.

В отношении подозреваемого начали досудебную проверку по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество в отношении двух и более лиц в особо крупном размере. В зале судебного заседания потерпевшие подтвердили вину подсудимого, попросив назначить строгое наказание. Свидетели, собранные по делу вещественные доказательства и другие материалы дела также указывали на его вину.

Суд учел отсутствие смягчающих и отягчающих уголовную ответственность обстоятельств, полагая, что подсудимый не осознал тяжесть совершенного преступления, не раскаялся в содеянном, причиненный ущерб не возместил. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере туризма сроком на пять лет.

Судом также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 225 млн тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.