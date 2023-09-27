Мошенника экстрадировали из Украины в Казахстан

Он был в в розыске с 2019 года

Скриншот с видео: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Осужденного за мошенничество экстрадировали из Украины в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Решение о выдаче Казахстану беглого мошенника приняло министерство юстиции Украины.

Как рассказали в ГП РК, в 2017 году суд признал М. виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к условному сроку.

«В 2019 году М., нарушив возложенные на него судом ограничения, для уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск. В августе этого года разыскиваемого задержали в Украине правоохранительные органы этой страны. Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии посольств РК в Украине, Молдове и Турции экстрадировали М. в нашу страну», – сообщили в ведомстве.

Сейчас он находится в следственном изоляторе Астаны.