Мошенники используют в преступных схемах систему родительского контроля

Мошенничество
38

Они находят жертв через школьные чаты в мессенджерах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане растет число мошенничеств, которые используют в преступных схемах систему родительского контроля. Они не ограничиваются звонком от лже-сотрудников банка и находят жертв через школьные чаты в мессенджерах, а чтобы их обман был правдоподобным, играют на желании родителей защитить детей от угрозы.

Fingramota.kz рассказывает о новой схеме мошенничества, и как  можно от нее защититься.

Схемы мошенничества «родительский контроль»

1. Сообщение из школы/министерства/полиции

Родителям или детям приходит сообщение в мессенджерах или SMS с текстом типа: «В школе внедряют обязательный родительский контроль», «Нужно подтвердить безопасность аккаунта ребенка», «Инструкция от МВД». Также в Министерстве просвещения в сентябре этого года рассказали, что сейчас злоумышленники обзванивают детей, представляются учителями или сотрудниками школ и просят продиктовать коды подтверждения SMS под предлогом обновления электронного дневника или других учебных вопросов. И если ребенок скажет код, то мошенники могут получить доступ к личному кабинету родителей на eGov, их онлайн-банкингу или банковским счетам.

2. Установка «родительского контроля»

Нередко мошенники выходят на родителей с предложением установить или обновить систему — якобы так дети будут под защитой. Если человек соглашается, ему предлагают перейти по ссылке и установить «родительский контроль» или «защитный модуль». Но ссылка ведет не в официальный магазин приложений или официальный сайт, а перебрасывает на поддельный ресурс, где ничего не подозревающий родитель вводит личные данные, которые мошенники потом используют в корыстных целях. 

Есть еще один вариант: ссылка устанавливает на устройство вредоносное ПО, которое будет считывать все действия родителя, снимать деньги со счетов и иметь доступ к цифровым документам. Чем все это обернется, понятно — потерей средств, личных данных, оформлением кредита без ведома доверчивого гражданина. 

3. Несуществующий вирус на телефоне ребенка

Злоумышленники давят на родителей еще одним способом — угрозой некого вируса, который угрожает безопасности устройства их ребенка. Аферисты могут под видом службы безопасности социальной сети звонить либо писать в мессенджеры взрослым с сообщениями типа: «На телефоне вашего ребенка обнаружен вирус, нужно установить защиту» или «Устройству необходимо обновление безопасности». 

Далее встревоженным родителям предлагают скачать APK-файл, который якобы является родительским контролем, или перейти по ссылке. И то, и другое — вирус, дающий полный доступ к устройству. И если родители на это идут, то просто дают мошенникам возможность делать с их счетами и персональными данными что угодно.

4. Помощь с установкой «родительского контроля» лже-однокласснику

Мошенники взламывают аккаунт ребенка в социальных сетях или мессенджерах, а дальше начинают писать его одноклассникам с просьбой помочь установить «родительский контроль». Чтобы все выглядело более-менее правдоподобно, злоумышленники могут напирать на то, что якобы без согласия всех родителей установить систему контроля нельзя. 

Например: «Мой папа подключает новый контроль, мне надо подтвердить. Попроси свою маму продиктовать код из SMS — пожалуйста, срочно!». Если ребенок поверит — а скорее всего, так и будет, ведь писать будут со взломанного аккаунта, еще недавно принадлежащего реальному школьнику, то мошенники получат все важные коды и займутся хищением и оформлением кредитов.

5. Подтверждение расходов ребенка

Эта схема вновь нацелена на родителей: аферисты звонят или пишут им, что ребенок якобы что-то купил в магазине игр Roblox либо Steam. А чтобы убедиться в том, что действовал не мошенник либо отменить операцию, нужно продиктовать код. Естественно, в реальности никакой покупки не было, и через код мошенники получают доступ к онлайн-банкингу, eGov и так далее.

Как распознать «родительский контроль» от мошенников

  • просят срочно что-то установить/подтвердить;
  • требуют код из SMS, логины, данные карты;
  • представляются школой, министерством, полицией, но пишут с обычного номера, игнорируя официальные каналы связи;
  • сообщение построено так, чтобы вызвать чувство вины или страха;
  • обращение выглядит официально, но в нем есть орфографические ошибки, неправильная пунктуация, неправильные названия госорганов или школы;
  • заставляют выполнить техническое действие, которое вы не понимаете — установить программу, включить удаленный доступ, ввести логин/пароль на непривычном сайте;
  • присылают уведомления о  вирусе через WhatsApp или другие мессенджеры, а не официальный сайт.

Подытоживая, если кто-то просит код, доступ, установку программы или переход по ссылке — это мошенник, независимо от объяснений. Также вслед за Министерством просвещения и полицей напоминаем: настоящие учителя и госорганы никогда не просят коды и данные банковских карт. 

Как защититься от мошеннического «родительского контроля»

  • Договоритесь с ребенком, что любую просьбу от учителя, полиции или службы безопасности он сначала обсуждает с вами.
  • Проверяйте информацию только через официальные контакты и каналы. Если школа требует «установить контроль» — позвоните классному руководителю или администрации по официальному номеру.
  • Не переходите по ссылкам из чатов, даже если сообщение выглядит «официальным» — это фишинг или вредоносное ПО с вирусом.
  • Настройте реальный родительский контроль сами через официальные маркетплейсы приложений, без непонятных инструкций из чатов. Это могут быть Google Family Link, Apple Screen Time, Kaspersky Safe Kids, 
  • Microsoft Family Safety. Регулярно обновляйте приложение и не забывайте про антивирус. 
  • Объясните детям, что «легких денег» и «бонусов» не бывает. Мошенники заманивают детей «призами», а потом выманивают данные, поэтому важно донести до них — никто и никогда не дает деньги за просто так.
  • Если подозреваете обман — сразу сообщайте в полицию. Лучше перебдеть, чем потом потерять деньги и доступ к персональным данным.

Схема «родительский контроль» опасна тем, что ее окружают правильные слова: безопасность, забота, школа, государство. Мошенники играют на доверии и страхе родителей за детей, поэтому лучшей защитой будут не только приложения, но и семейная традиция: ребенок заранее знает, что любой «странный» запрос — повод сразу обратиться к взрослым.

 

