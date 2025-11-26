Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане растет число мошенничеств, которые используют в преступных схемах систему родительского контроля. Они не ограничиваются звонком от лже-сотрудников банка и находят жертв через школьные чаты в мессенджерах, а чтобы их обман был правдоподобным, играют на желании родителей защитить детей от угрозы.

Fingramota.kz рассказывает о новой схеме мошенничества, и как можно от нее защититься.

Схемы мошенничества «родительский контроль»

1. Сообщение из школы/министерства/полиции

Родителям или детям приходит сообщение в мессенджерах или SMS с текстом типа: «В школе внедряют обязательный родительский контроль», «Нужно подтвердить безопасность аккаунта ребенка», «Инструкция от МВД». Также в Министерстве просвещения в сентябре этого года рассказали, что сейчас злоумышленники обзванивают детей, представляются учителями или сотрудниками школ и просят продиктовать коды подтверждения SMS под предлогом обновления электронного дневника или других учебных вопросов. И если ребенок скажет код, то мошенники могут получить доступ к личному кабинету родителей на eGov, их онлайн-банкингу или банковским счетам.

2. Установка «родительского контроля»

Нередко мошенники выходят на родителей с предложением установить или обновить систему — якобы так дети будут под защитой. Если человек соглашается, ему предлагают перейти по ссылке и установить «родительский контроль» или «защитный модуль». Но ссылка ведет не в официальный магазин приложений или официальный сайт, а перебрасывает на поддельный ресурс, где ничего не подозревающий родитель вводит личные данные, которые мошенники потом используют в корыстных целях.

Есть еще один вариант: ссылка устанавливает на устройство вредоносное ПО, которое будет считывать все действия родителя, снимать деньги со счетов и иметь доступ к цифровым документам. Чем все это обернется, понятно — потерей средств, личных данных, оформлением кредита без ведома доверчивого гражданина.

3. Несуществующий вирус на телефоне ребенка

Злоумышленники давят на родителей еще одним способом — угрозой некого вируса, который угрожает безопасности устройства их ребенка. Аферисты могут под видом службы безопасности социальной сети звонить либо писать в мессенджеры взрослым с сообщениями типа: «На телефоне вашего ребенка обнаружен вирус, нужно установить защиту» или «Устройству необходимо обновление безопасности».

Далее встревоженным родителям предлагают скачать APK-файл, который якобы является родительским контролем, или перейти по ссылке. И то, и другое — вирус, дающий полный доступ к устройству. И если родители на это идут, то просто дают мошенникам возможность делать с их счетами и персональными данными что угодно.

4. Помощь с установкой «родительского контроля» лже-однокласснику

Мошенники взламывают аккаунт ребенка в социальных сетях или мессенджерах, а дальше начинают писать его одноклассникам с просьбой помочь установить «родительский контроль». Чтобы все выглядело более-менее правдоподобно, злоумышленники могут напирать на то, что якобы без согласия всех родителей установить систему контроля нельзя.

Например: «Мой папа подключает новый контроль, мне надо подтвердить. Попроси свою маму продиктовать код из SMS — пожалуйста, срочно!». Если ребенок поверит — а скорее всего, так и будет, ведь писать будут со взломанного аккаунта, еще недавно принадлежащего реальному школьнику, то мошенники получат все важные коды и займутся хищением и оформлением кредитов.

5. Подтверждение расходов ребенка

Эта схема вновь нацелена на родителей: аферисты звонят или пишут им, что ребенок якобы что-то купил в магазине игр Roblox либо Steam. А чтобы убедиться в том, что действовал не мошенник либо отменить операцию, нужно продиктовать код. Естественно, в реальности никакой покупки не было, и через код мошенники получают доступ к онлайн-банкингу, eGov и так далее.

Как распознать «родительский контроль» от мошенников

просят срочно что-то установить/подтвердить;

требуют код из SMS, логины, данные карты;

представляются школой, министерством, полицией, но пишут с обычного номера, игнорируя официальные каналы связи;

сообщение построено так, чтобы вызвать чувство вины или страха;

обращение выглядит официально, но в нем есть орфографические ошибки, неправильная пунктуация, неправильные названия госорганов или школы;

заставляют выполнить техническое действие, которое вы не понимаете — установить программу, включить удаленный доступ, ввести логин/пароль на непривычном сайте;

присылают уведомления о вирусе через WhatsApp или другие мессенджеры, а не официальный сайт.

Подытоживая, если кто-то просит код, доступ, установку программы или переход по ссылке — это мошенник, независимо от объяснений. Также вслед за Министерством просвещения и полицей напоминаем: настоящие учителя и госорганы никогда не просят коды и данные банковских карт.

Как защититься от мошеннического «родительского контроля»

Договоритесь с ребенком, что любую просьбу от учителя, полиции или службы безопасности он сначала обсуждает с вами.

Проверяйте информацию только через официальные контакты и каналы. Если школа требует «установить контроль» — позвоните классному руководителю или администрации по официальному номеру.

Не переходите по ссылкам из чатов, даже если сообщение выглядит «официальным» — это фишинг или вредоносное ПО с вирусом.

Настройте реальный родительский контроль сами через официальные маркетплейсы приложений, без непонятных инструкций из чатов. Это могут быть Google Family Link, Apple Screen Time, Kaspersky Safe Kids,

Microsoft Family Safety. Регулярно обновляйте приложение и не забывайте про антивирус.

Объясните детям, что «легких денег» и «бонусов» не бывает. Мошенники заманивают детей «призами», а потом выманивают данные, поэтому важно донести до них — никто и никогда не дает деньги за просто так.

Если подозреваете обман — сразу сообщайте в полицию. Лучше перебдеть, чем потом потерять деньги и доступ к персональным данным.

Схема «родительский контроль» опасна тем, что ее окружают правильные слова: безопасность, забота, школа, государство. Мошенники играют на доверии и страхе родителей за детей, поэтому лучшей защитой будут не только приложения, но и семейная традиция: ребенок заранее знает, что любой «странный» запрос — повод сразу обратиться к взрослым.