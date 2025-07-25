В Акмолинской области расследуется крупное мошенничество с недвижимостью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В Целиноградском районе Акмолинской области расследуется серия мошенничеств, связанных с недвижимостью. Установлено уже 30 потерпевших. Общая сумма ущерба уточняется.
Мошенники действовали под видом риелторов, предлагая владельцам недвижимости оформить жилье на "покупателя" через банк, якобы с последующим расчетом в течение двух месяцев. На деле они получали деньги и скрывались. Материалы по ряду эпизодов уже направлены в суд. Так, один из жителей потерял свыше 29 млн тенге.
"Полиция настоятельно рекомендует гражданам соблюдать осторожность при совершении сделок с недвижимостью: не доверяйте малознакомым лицам, представляющимся посредниками; проверяйте достоверность документов; не подписывайте юридические бумаги без консультации с юристом; обращайтесь только в официально зарегистрированные и проверенные агентства недвижимости. Бдительность и правовая осведомленность — лучший способ защитить свое имущество от мошенников", - говорится в публикации.