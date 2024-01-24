Мошенники распространяют ссылку на фейковый сайт Минфина

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Аменова Дана
Корреспондент

В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина. 

Фото: пресс-служба Минфина РК

В сообщении сказано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тысяч тенге. Для того чтобы «проверить начисления», пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК.

«Эта рассылка – дело рук мошенников. Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет», — пояснили в пресс-службе госоргана.

В пресс-службе Минфина распространяемое сообщение опровергли. В ведомстве подтвердили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК. Там также напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале Минфина РК.

Кроме того, в министерстве рекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять на сторонних ресурсах персональные и банковские данные, чтобы не потерять деньги и не стать жертвой киберпреступников. 

#фейк #Минфин #мошенники #распространение #ссылка

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