Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени зампреда ЦИК

Казахстанцев просят быть бдительными и не перечислять деньги аферистам

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК предупредила о распространении заведомо ложной и недостоверной информации, сообщает Kazpravda.kz

В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени зампреда ЦИК Мухтара Ермана.

«Данная информация не соответствует действительности и рассылается интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не реагировать на подобного рода сообщения и не перечислять средства», – обратились в ЦИКе.

Отметим, киберпреступники используют давно отработанную схему. Чтобы вызвать доверие, они дают заманчивые обещания и используют фото известных личностей. В частности, недавно для убедительности они добавили к сообщению фото министра внутренних дел РК Ержана Саденова.