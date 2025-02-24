Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени зампреда ЦИК

Казахстанцев просят быть бдительными и не перечислять деньги аферистам
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК предупредила о распространении заведомо ложной и недостоверной информации, сообщает Kazpravda.kz
В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени зампреда ЦИК Мухтара Ермана.
«Данная информация не соответствует действительности и рассылается интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не реагировать на подобного рода сообщения и не перечислять средства», – обратились в ЦИКе.
Отметим, киберпреступники используют давно отработанную схему. Чтобы вызвать доверие, они дают заманчивые обещания и используют фото известных личностей. В частности, недавно для убедительности они добавили к сообщению фото министра внутренних дел РК Ержана Саденова.