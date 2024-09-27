Мошенники в соцсетях продали акмолинке несуществующую путевку на море

Сотрудниками полиции Акмолинской области зафиксирован факт мошенничества лжетурагентства в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве предупредили граждан о возможности столкнуться с лжетурагентствами в социальных сетях.

«24-го сентября в отдел полиции Сандыктауского района поступило заявление местной жительницы о факте мошенничества. Акмолинка обратилась к услугам турагентства, рекламное объявление которого нашла в социальной сети Instagram. Сельчанка связалась по указанному в объявлении номеру с «менеджером» фирмы и удаленно совершила покупку путевки, оплатив указанную ими сумму. Ущерб составил 753 тысячи тенге. После перечисления денежных средств женщина обнаружила, что сотрудники «турфирмы» заблокировали ее номер», - сообщили в полиции.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению лиц, подозреваемых в интернет-мошенничестве.