Мошенники звонят казахстанцам, представляясь сотрудниками Минтруда

Неизвестные, представляясь сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК, звонят гражданам и обещают социальную помощь в виде денежных выплат в размере от 500 тыс. до 1 млн тенге. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz.

Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками).

После того, как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.

"МТСЗН РК сообщает, что сотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - говорится в распространенной информации МТСЗН.

Распространение ложной информации карается по закону, напомнили в пресс-службе.

"Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию", - добавили в ведомстве.