Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева

Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве в преддверии государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: РИА Новости

По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.

11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию.

Ранее в Акорде сообщили, что Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

#Токаев #Москва #визит #флаги

