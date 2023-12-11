Мост сдан досрочно

Ранее для жителей Жанибекского района добраться до областного центра всегда было проб­лемой номер один. Преодолеть 500 километров по бездорожью сельчане решались лишь в случае крайней необходимос­ти. Масштабная реконструкция респуб­ликанской дороги Казталовка – Жанибек – граница РФ началась четыре года назад по поручению Главы государства. Сроки ее завершения откладывались из-за удорожания стройматериалов, проблем с их подвозом. Нынче работы здесь шли ударными темпами, была выделена дополнительная дорожно-строительная техника, поскольку объект взял на личный контроль аким области Нариман Турегалиев. На днях, в восьмой раз за год совершив рабочую поездку на данный объект дорожной инфраструктуры, глава региона дал оценку ходу реконструкции, в том числе и новому мосту, построенному на 72-м километре автострады.

– В прошлый раз, когда я осматривал этот участок, моста не было, здесь заливали бетон. Вместе с подрядчиком мы обсудили необходимость ускорения хода работ, так как без моста реконструированной дорогой пользоваться было невозможно. Жителям пришлось бы давать немалый крюк в объезд. Строители завершили мост раньше срока, – сказал Нариман Турегалиев.

Дорога с ниж­ним слоем пок­рытия сдана в пользование, но работы по ней будут продолжены в следующем году. Поэтому в целях безопас­ности водителей аким области поручил организовать на этом участке дежурство, установить временные знаки для ограничения скорости, свое­временно чис­тить обочины.

Выступая на отчетной встрече перед населением, аким Жанибекского района Тимур Шиниязов отметил, что общая протяженность автострад рес­публиканского значения, проходящих по территории района, составляет 99 км, областного – 260 км. За два года отремонтировано 70,5 км областных дорог.

Улучшение дорожной инфраструктуры создает благоприятные условия развитию общественного пассажирского транспорта для жителей самых отдаленных сел региона. На сегодня на регулярной основе курсирует автобус по маршруту Жанибек – Уральск, акимат района работает над запуском маршрута Кымысты – Тау – Уральск.

Обращаясь к руководству района и области, сельчане попросили изменить на международный статус пограничного пункта пропуска «Жанибек», модернизировав его в соответствии со стандартами.

– Группа депутатов казах­станского Парламента проконсультировалась с российскими коллегами по данной теме. Рассматриваются эффективные пути решения проблемы. Мы не просто поднимаем этот вопрос, мы подвели хорошие дороги со стороны природного резервата «Бокейорда». Российская сторона также заинтересована в улучшении трансграничной дорожной инфраструктуры, поскольку это укрепит деловые и дружеские связи между сопредельными регионами двух государств, – отметил аким области.