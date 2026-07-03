Один из самых загруженных перекрестков левого берега Астаны закроют на ремонт

Автодороги

Перекрытие связано с ремонтом на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Конаева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На одной из ключевых транспортных развязок левого берега Астаны - пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Д. Конаева будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с проведением ремонта дорожного полотна, передает Kazpravda.kz.

Работы выполняет столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Д. Конаева. В связи с этим 11 и 12 июля данный участок будет частично перекрыт», - сообщили в акимате Астаны.

В связи с временными ограничениями автомобилистам и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и минимизации неудобств на участке проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, указатели и соответствующая схема объезда.

#Астана #ремонт #дорога

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