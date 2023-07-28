Вооруженный двумя винтовками мотоциклист пытался сбежать от полиции в СКО

У мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Мотоциклиста с двумя винтовками после погони задержали полицейские в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции СКО.

В ночь на 28 июля в Кызылжарском районе участковые инспекторы полиции Азамат Кадиров, Хамит Садуакасов и Нурлыбек Кубенов работали вблизи села Долматово, когда их внимание привлек мотоцикл «Урал» без госномера. Он ехал по проселочной дороге с выключенными фарами.

При виде служебного авто водитель свернул с проезжей части и попытался скрыться. После непродолжительной погони стражи правопорядка остановили его за селом Долматово.

Проверка показала, что 42-летний житель района не имеет водительского удостоверения соответствующей категории.

К тому же участковые обнаружили в коляске мотоцикла 2 незарегистрированные винтовки ТОЗ-18 калибра 5,6 мм с оптическими прицелами.

«Со слов сельчанина, он нашел данные образцы вооружения. Так ли это, предстоит установить следствию. Факт перевозки нарезного оружия зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. По изъятому оружию назначены экспертизы.

Кроме того, мужчине предстоит понести административную ответственность за управление транспортом без документов. Мотоцикл водворен на спецстоянку», – рассказал и.о. начальника отдела полиции Кызылжарского района Рустам Садулов.