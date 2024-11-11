Мототранспорт сможет бесплатно въезжать на особо охраняемые природные территории

Минэкологии подготовило проект поправок в приказ «Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в его ведении», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили разработчики, согласно пп.3) п.1-1 статьи 38 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях», средства природоохранных учреждений формируются только за счет взимания платы за въезд автомобильного транспортного средства на территорию природоохранных учреждений.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 22 ноября 2024 года.