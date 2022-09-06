Можем, если захотим

В своем Послании Президент обращает внимание на приоритетность развития сельского хозяйства в целях продовольственной безопасности страны. В ответ на этот тезис захотелось поделиться информацией о положении одной из отраслей пищевой промышленности, вокруг которой не в первый раз возникает общественная дискуссия, особенно обострившаяся нынешним летом.

Речь – о производстве свекло­вичного сахара. В фондах нашего архива есть исторические документы, отражаю­щие развитие отрасли за несколько десятилетий. И, если хотите, сегодня они выглядят не в пользу текущего положения дел, а скорее даже в назидание.

Сахарный завод в поселке Балпык-би построили в 1934 году. Еще 14 аналогичных предприятий были эвакуированы в Казахстан из Украины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Смелянский песочный и рафинадный заводы, Сумско-Степановский сахзавод, оборудование сахарного завода из Полтавской области прибыли на станцию Талды-Курган, на базе пяти производств возник Алма-Атинский сахарный завод.

Переработка свеклы в Карабулаке была открыта на базе эвакуированного в октябре 1941 года сахарного завода им. К. Либкнехта из Курской области РСФСР.

Выращиванием сахарной свеклы для промышленной переработки в Казахстане занимались более 125 колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, под эту культуру отводилось­ до 60 тыс. га посевных площадей в трех областях республики. Переработка велась на восьми сахарных заводах производственной мощностью 25 тыс. тонн свеклы в сутки.

Эта статистика подтверж­дает факт, что наша страна занимала серьезные позиции в данном индустриальном направлении. Сегодня картина совсем иная: Казахстан в мировом производстве сахарной свеклы имеет незначительный удельный вес.

Как известно, отечественные заводы обеспечивают местный рынок сахаром на 42%, остальной объем готового продукта импортируется. Казахстанский сахар производят четыре предприятия, в прошлом году они изготовили около 230 тыс. тонн.

Хранители истории воспринимают изменения сегодняшнего дня через призму исторических данных – архивные документы. Эти аргументы неоспоримы и красноречивы. И выводы, как говорится, напрашиваются сами.

Еще на одном моменте из Послания Президента захотелось особо остановиться. Глава государства продолжает четкую направленность на всеобщую цифровизацию общественных институтов – от налоговых структур, медицинских и образовательных учреждений до судебных органов. Разработка цифрового аналитического инструментария должна осуществляться во всех сферах жизни.

Я говорю о том, о чем теперь имею личное представление. В нашем архиве на протяжении последних лет ведется полномасштабная цифровизация производственной деятельности. Через оцифровку архивных документов создается фонд пользования, тем самым обеспечивается широкий доступ к богатому историческому наследию.

Технологические достижения в формировании больших баз данных и системы интеллектуального поиска принципиально меняют и деятельность самого учреждения, и возможности ученых, занятых исследовательской работой. И все это – наши общие шаги к развитию «цифрового» общества. Единственное, что кажется важным учесть на этом пути, – цифровизация любой отрасли или сферы деятельности должна быть стандартизирована и проходить системно.