Политика
Можем, если захотим
Евгения Чиликова, старший эксперт Архива Президента Республики Казахстан

В своем Послании Президент обращает внимание на приоритетность развития сельского хозяйства в целях продовольственной безопасности страны. В ответ на этот тезис захотелось поделиться информацией о положении одной из отраслей пищевой промышленности, вокруг которой не в первый раз возникает общественная дискуссия, особенно обострившаяся нынешним летом.

Речь – о производстве свекло­вичного сахара. В фондах нашего архива есть исторические документы, отражаю­щие развитие отрасли за несколько десятилетий. И, если хотите, сегодня они выглядят не в пользу текущего положения дел, а скорее даже в назидание.

Сахарный завод в поселке Балпык-би построили в 1934 году. Еще 14 аналогичных предприятий были эвакуированы в Казахстан из Украины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Смелянский песочный и рафинадный заводы, Сумско-Степановский сахзавод, оборудование сахарного завода из Полтавской области прибыли на станцию Талды-Курган, на базе пяти производств возник Алма-Атинский сахарный завод.

Переработка свеклы в Карабулаке была открыта на базе эвакуированного в октябре 1941 года сахарного завода им. К. Либкнехта из Курской области РСФСР.

Выращиванием сахарной свеклы для промышленной переработки в Казахстане занимались более 125 колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, под эту культуру отводилось­ до 60 тыс. га посевных площадей в трех областях республики. Переработка велась на восьми сахарных заводах производственной мощностью 25 тыс. тонн свеклы в сутки.

Эта статистика подтверж­дает факт, что наша страна занимала серьезные позиции в данном индустриальном направлении. Сегодня картина совсем иная: Казахстан в мировом производстве сахарной свеклы имеет незначительный удельный вес.

Как известно, отечественные заводы обеспечивают местный рынок сахаром на 42%, остальной объем готового продукта импортируется. Казахстанский сахар производят четыре предприятия, в прошлом году они изготовили около 230 тыс. тонн.

Хранители истории воспринимают изменения сегодняшнего дня через призму исторических данных – архивные документы. Эти аргументы неоспоримы и красноречивы. И выводы, как говорится, напрашиваются сами.

Еще на одном моменте из Послания Президента захотелось особо остановиться. Глава государства продолжает четкую направленность на всеобщую цифровизацию общественных институтов – от налоговых структур, медицинских и образовательных учреждений до судебных органов. Разработка цифрового аналитического инструментария должна осуществляться во всех сферах жизни.

Я говорю о том, о чем теперь имею личное представление. В нашем архиве на протяжении последних лет ведется полномасштабная цифровизация производственной деятельности. Через оцифровку архивных документов создается фонд пользования, тем самым обеспечивается широкий доступ к богатому историческому наследию.

Технологические достижения в формировании больших баз данных и системы интеллектуального поиска принципиально меняют и деятельность самого учреждения, и возможности ученых, занятых исследовательской работой. И все это – наши общие шаги к развитию «цифрового» общества. Единственное, что кажется важным учесть на этом пути, – цифровизация любой отрасли или сферы деятельности должна быть стандартизирована и проходить системно.

Популярное

Все
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Чужой беды не бывает
Можем, если захотим
На треть снизили стоимость заявленного роста тарифа на электроэнергию в Костанайской области
С заботой о людях
Более 300 волонтеров задействованы в масштабной работе в Костанайской области
Доп-ограбление
Активистка-общественница из Конаева Ляззат Салыкова обучает швейному делу людей с инвалидностью и помогает им зарабатывать своим трудом
От народного доверия к государственной состоятельности
Чисто по-человечески
Снимки не делают, их создают
Хранители памяти
Системный план мер
Руководство к действию
Конопля и с воздуха видна
Ссылаясь на дефицит топлива, компании, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, сократили периодичность вывоза мусора
Жалоб было очень много
Нестандартный подход
«Дагестан» и «Самур»
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Меняемся вместе с Конституцией
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Когда проводились испытания, о судьбах людей никто не думал
Умер Михаил Горбачев
Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
Назначены главы департаментов госдоходов в двух областях Ка…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии
Политика
Новые поручения и ожидания
Политика
Интересы государства важнее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]