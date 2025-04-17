Во многих странах журналистам разрешается фотографировать людей в общественном месте без разрешения. Об этом в рамках II Центрально-Азиатского медиафорума отметил эксперт в области медиаправа из Великобритании, доктор Венкат Айер.

Фото: 100secrets.ru

По его словам, во многих странах закон не запрещает любому гражданину делать фотографию другого человека. Это касается съемок улиц, парков, массовых мероприятий.

– Если, например, кто-то идет на улице, и вы хотите его сфотографировать, то согласно законодательству, вы можете это сделать без его разрешения. Подчеркиваю, в общественном месте, но не в личном пространстве, – пояснил Венкат Айер.

При этом эксперт советовал журналистам все же спрашивать разрешение у людей, которые попадут в объектив фотокамеры.

– Если вы придерживаетесь медиаэтики, то, пожалуйста, спросите разрешение. И, скорее всего, вам скажут «да». Многое зависит от обстоятельств. И когда вы спрашиваете согласие на фотосъемку, вы показываете свою вежливость, а это важная часть этики, – добавил эксперт.

По словам гостя, разновидность культур также влияет на этот аспект работы журналиста.

– Японец всегда будет спрашивать разрешение, прежде чем сфотографировать кого-то. Американец, наоборот, не спросит согласия. Я говорю в общих чертах. Это зависит от культуры. Но это не говорит, что американцы хуже японцев или японцы лучше американцев. Я о том, что существует разница в этических нормах, – отметил Венкат Айер.

Напомним, в Астане проходит II Центрально-Азиатский международный медиафорум. Мероприятие собрало более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.