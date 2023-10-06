Мудрость братских народов

Книга вышла в свет благодаря Международному фонду тюркской культуры и наследия.

– Наследие Абая требует еще более пристального и глубинного изучения, ведь в нем сокрыта вековая мудрость тюркских народов, – отметил президент Международной тюркской академии Шахин Меджид оглы Мустафаев.

Также он подчеркнул, что произведения великого философа и просветителя не теряют своей актуальности по сей день.

В сборник включены публикации о жизни и творчестве великого Абая, а также фотоматериалы статуй и бюстов мыслителя, установленных в его честь в разных государствах мира. Общий тираж издания – 500 экземпляров. Также книга доступна и в электронном формате.

– В очередном издательском проекте фонда нашли свое воплощение глубокая любовь и уважение, испытываемые к творчеству Абая в Азербайджане, – сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

– Имя Абая Кунанбаева золотыми буквами вписано в культурное наследие не только казахского народа, но и всего тюркского мира, – отметила заместитель директора Президентского центра РК Ботагоз Каипова.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели Казахстана и Азербайджана, главы дипломатических представительств и международных организаций тюркоязычных стран, ученые, писатели, студенты ведущих вузов Казахстана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Рагим оглы Атамогланов также отметил приверженность творчества выдающегося поэта Абая идеям гуманизма и нравственности, что особенно актуально в современном обществе.

По итогам встречи был подписан Меморандум между Президентским центром РК и Международным фондом тюркской культуры и наследия. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в реализации совместных культурно-образовательных и научно-исследовательских проектов по изучению истории и развитию тюркской культуры.