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С 1 мая телеканал «Балапан» выпустит в прокат полнометражный анимационный фильм «Желаяк», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телерадиокорпорацию «Казахстан».

«Желаяк» – история, полная приключений и фантастики. Главный герой фильма Алем — шестилетний мальчик с невероятными способностями. Ему противостоит злодейка по имени Мыстан, которая хочет завладеть способностями Алема.

С этого момента Алем решает защищать общество от зла ​​и опасностей с помощью своей особой силы.

«Идея проекта «Желаяк» — донести жизненные ценности. С помощью этого мультфильма мы постарались показать борьбу добра со злом, победу добродетели и честности, настоящее мужество. Элементы научной фантастики в проекте помогают развивать детское воображение. В целом «Желаяк» – это современная адаптация событий казахской мифологии», – пояснили в творческой группе проекта.

Мультфильм выйдет в прокат в кинотеатрах страны с 1 мая.