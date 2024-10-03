Мурал в честь Куляш Байсеитовой появился в Астане

Столица , Изобразительное искусство
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Особенностью работы является техника исполнения — пуантилизм

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном районе Сарыарка на доме номер 25 по улице Конституции появился новый мурал, посвящённый выдающейся казахстанской оперной певице и Народной артистке Куляш Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

«15-метровое изображение привлекает внимание не только своими масштабами, но и глубокой символикой. Мурал отражает уникальность и многогранность творчества Байсеитовой, которая стала знаковой фигурой в истории казахстанской культуры. Яркое и выразительное изображение напоминает о её значительном вкладе в развитие национальной оперы и музыки», - отметили в столичной администрации.

Интересной особенностью работы является техника исполнения — пуантилизм, где изображение создаётся с помощью множества точек, подчеркнули в пресс-службе.

Художником мурала стал Исажанов Адай, который смог воссоздать образ великой певицы через современные художественные техники.

#новый #мурал #Куляш Байсеитова

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