Мусор как вирус

Емкости для сбора бытового мусора окружены плотным кольцом просыпанных отходов. Они буквально выползают из баков, разрастаясь и захватывая территорию дворов. Гниющие остатки пищи, овощей и бахчевых растекаются зловонными реками окрест.

И такую картину можно встретить в каждом районе Шымкента. Подобный мусорный коллапс город переживал в прошлом году. И вот опять задержки с вывозом ТБО становятся едва ли не нормой.

Коммунальные предприятия снимают с себя вину, ссылаясь на то, что жители задолжали им за услуги в целом по городу более 300 млн тенге. В районных акиматах напоминают, что за поддержание города в чистоте несут ответственность не только специализированные компании, задействованные в уборке, но и население.

В соответствии с действующим законодательством уборка, содержание, озеленение и благоустройство общественных мест осуществляются за счет бюджетных средств, а жители обязаны оплачивать услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

Если потребители не платят своевременно, то трудности возникают у коммунальщиков, которым нужно поддерживать в рабочем состоянии транспорт, заправлять его горючим, пере­числять в казну налоги и платить людям зарплату.

Между тем многие жители частного сектора даже не заключили договоры с компаниями по вывозу твердых бытовых отходов, которые неизбежно образовываются в каждом домовладении. Логично предположить, что отходы своей жизнедеятельности те несут к контейнерным площадкам, полагая, что при этом они ничем и никому не обязаны.

К примеру, жители района «Туран» в общей сложности задолжали 39,4 млн тенге, львиную долю от этой суммы – 34 млн тенге – не получило ТОО «ШымкентСпецКомплекс». Три предприятия по вывозу ТБО, работающие на территории Аль-Фарабийского района, в общей сложности недополучили за выполненную работу 34 млн тенге. Сумма задолженности жителей Абайского района исчисляется 49,5 млн тенге. Антирекорд – за потребителями Енбекшинского и Каратауского районов, долги которых составляют соответственно 90,5 млн и 101 млн тенге.

Проведенный анализ показал, что в городе есть многоэтажные дома, жильцы которых систематически не оплачивают услуги по вывозу ТБО. Среди них есть такие, кто умудряется не платить годами, накопив солидные суммы долга. И это при том, что все жители, проживающие в многоэтажках, заключили договоры с компаниями, занимающимися вывозом отходов. Но это не мешает им не производить свое­временно оплату.

Местные исполнительные органы решили озвучить адреса домов, жители которых являются злостными неплательщиками. Если эта мера не подействует, то ничего не останется как печатать пофамильный список должников.

Так, в Абайском районе 62% жителей домов № 636, 637, 638 по улице Есенова в микрорайоне «Турлан» имеют долги, общая сумма которых составляет 1 млн 458 тыс. тенге. Задолженность жильцов дома № 14 по улице Фабричной в жилом массиве «Кызылжар» подбирается к полумиллиону.

Треть жителей 14 многоэтажек в микрорайоне «Нурсат» сообща накопили 5 млн 258 тыс. тенге долга. И таких примеров не счесть. Власти намерены бороться еще с одной проблемой – неправильной утилизацией мусора. Жильцов за подобные нарушения решено штрафовать. На контейнерных площадках не место строи­тельным отходам, мебели, шинам и прочим вещам, не имеющим отношения к бытовым отходам.

Для утилизации подобного хлама существуют специальные компании, которые по договору доставят их на городскую мусорную свалку за соответствующую разовую оплату. Но учитывая нежелание вносить даже ежемесячный платеж за вывоз ТБО, нести дополнительные расходы никто не хочет, предпочитая избавиться от ненужных вещей под покровом ночи.

Как результат – стихийные свалки время от времени возникают повсеместно. Стоит кому-то оставить мусор, как тут же к этой куче добавляют свой хлам и другие жители. Поэтому-то сотрудники экологичес­кой полиции и аппарата акима района «Туран» принялись совместно организовывать рейды, призванные приучить горожан соблюдать правила утилизации ТБО. В ходе их проведения выявлены места стихийных свалок, куда жители окрестных домов выбрасывали мусор, загрязняя территорию и нанося вред экологии. Нарушителей, оказавшихся в поле зрения рейдовой бригады, оштрафовали. Суммы вышли не маленькие...

В соответствии с частью 1 статьи 505 Кодекса РК об административных правонарушениях, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений… влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 месячных расчетных показателей. Подобные противоправные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере уже 30 МРП.

Кроме того, в соответствии с КоАП РК за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, включая пакеты с мусором на площадках, выброс бытовых отходов в урну возле лавочек, выкидывание окурков из окон, грозит штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге. При повторении нарушения штраф удвоится.

Так не лучше ли донести мусор до контейнера и своевременно оплатить услугу коммунальным предприятиям, занимающимся санитарной очисткой?! Наверняка дешевле! Да и жить в чистоте намного приятнее и комфортнее, чем ежедневно созерцать кучи мусора, размножающиеся со скоростью вируса.