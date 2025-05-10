Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе

День Победы
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На выставке представлены уникальные материалы, рассказывающие о детстве героя, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

В Таразе состоялось торжественное открытие музея, посвящённого легендарному полководцу, известному писателю и Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. Значимое событие приурочено сразу к двум памятным датам — 80-летию Великой Победы и 115-летию со дня рождения великого сына казахского народа.

На церемонии открытия присутствовали аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, депутаты Мажилиса Парламента РК, а также жители региона.

Гости мероприятия осмотрели музейную экспозицию, познакомились с жизненным путём и героическим наследием Бауыржана Момышулы, а также с хроникой его подвигов в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлены уникальные материалы, рассказывающие о детстве Бауыржана Момышулы, его военной службе и семье, а также его личные вещи и документы.

Среди экспонатов — шинель полковника, военная карта, нарисованная самим Б. Момышулы, чернильница и ручка, которой были написаны произведения «Ұшқан ұя» и «Артымызда Мәскеу».

В Жамбылский областной историко-краеведческий музей также были переданы уникальные реликвии: оружие Mauser, копии медали «Золотая Звезда» — знака отличия Героя Советского Союза, ордена Ленина, меч с изображением дракона, а также редкие книги и архивные фотографии.

Экспозицию дополняют личные вещи, которыми Бауыржан Момышулы пользовался в мирное время: повседневная одежда, серебряные ложки, традиционные деревянные чаши, ковш для кумыса, чайная посуда и домбра. Особый интерес представляют альбом с орнаментами, вырезанными самим героем, Почётная грамота, Указ о присвоении звания Героя Советского Союза и другие документы, запечатлевшие его славный путь.

Одним из уникальных экспонатов стал чемодан, который сопровождал Бауыржана Момышулы с момента призыва в ряды Красной Армии в 1932 году до демобилизации в 1956 году. Также в музее представлен железный сейф, в котором хранились секретные документы батальона, полка и дивизии.

В музее можно увидеть шинель, сапоги, папаху героя, а также более 70 предметов декоративно-прикладного искусства, созданных Бауыржаном Момышулы в послевоенные годы, когда он увлёкся живописью и резьбой по дереву. Каждое из этих авторских произведений отражает тонкость его души и силу характера.

Среди экспонатов особенно выделяются предметы, хранящие дух времени: письменный стол, за которым работали писатели Тахауи Ахтанов и Абдильда Тажибаев, старая настольная лампа, компас, часы и фортепиано.

#Тараз #музей #Бауыржан Момышулы

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