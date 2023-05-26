Музей вернул народу имена

Юбилей главный театр страны в этом году отметил с размахом и заранее. В рамках Всемирного дня музеев, который планета празднует 18 мая, он широко распахнул двери для всех желающих увидеть богатейшую экспозицию, расположившуюся на втором этаже – в паркетном зале театра.

Юбилейный вечер начался с заседания «круглого стола» для сотрудников Государственного музея Алматы, театроведов и СМИ. По словам ведущего сотрудника музея Наргиз Тамабеккызы, она всегда рада, когда зрители еще до начала спектаклей или во время антрактов, гуляя по театру, поднимаются на четвертый этаж, где попадают в историю театра – в музей.

– Я всегда говорю: чем хранить ценные экспонаты годами в закрытых от посторонних глаз помещениях и собирать пыль, надо показывать их людям, – сказала она. – У нас очень богатый архив. Есть, например, фотографии-подлинники начиная с 1926 года, когда была создана театральная труппа во главе с первым казахским драматургом Жуматом Шаниным. В 2013 году музей был обновлен и реконструирован. Сейчас там два зала. В первом собраны экспонаты с 1926 по 1970 год, во втором – с 1979-го по сей день. Для актеров наш музей святой уголок: сюда они приходят помолиться перед спектаклем. Говорят, помогает. Когда в 2016 году театр имени Ауэзова выехал в Японию с премьерным показом спектакля «Ахико из Актаса», то гастроли открылись выставкой экспозиции театрального музея.

После «круглого стола» состоял­ся показ спектакля «Двое», пос­тавленного приглашенным режиссером – художественным руководителем Немецкого теат­ра Казахстана Наташей Дубс. Его премьера состоялась два года назад, но поднятая там извечная проблема (мужчина и женщина соз­даны так, что обречены на поиски своей второй половины, хорошо, если родившиеся в разных мирах и даже планетах Он и Она найдут свое второе «я») не потеряет, видимо, своей актуальности никогда.

Зритель увидел на почти пус­той, то есть без декораций, сцене спектакль, созданный с помощью пластики и хореографии.

– Было приятно, когда директор театра имени Ауэзова Еркин Жуасбек не только пригласил меня поставить спектакль, но и предложил выбрать пьесу по своему усмотрению, – рассказывает режиссер. – Я остановилась на «Двое в кафе», одной из первых работ молодого драматурга Олжаса Жанайдарова, потому что мне очень хотелось поработать именно с молодежью. Традиционной читки пьесы у нас не было, мы просто проигрывали схожие с сюжетом пьесы ситуации-этюды. Для меня было важным, чтобы на сцене были сегодняшние простые люди, и, согласовав это с автором пьесы, попросила у него разрешения внести несколько корректив в текст, чтобы он отвечал злобе дня, а она у нас такая, что виртуальная жизнь все больше и больше заменяет реальную. Большую часть молодых актеров я знаю еще по Академии искусств имени Жургенова: преподавала и занималась с ними разными тренингами. Они невероятно пластичны, очень хорошо подготовлены физически, и у нас с ними получилось сотворчест­во, потому что я им предоставила полную свободу даже в выборе персонажей – кого, как и в каких сценах они хотели бы сыграть.

Отметила для себя особенность актеров казахского театра – здесь качество темперамента другое, и я, конечно, не могла не воспользоваться этим для решения каких-то сцен, но иногда и приходилось сдерживать рвущиеся из них эмоции и энергию. Для меня было важно, чтобы молодежь не просто танцевала, а думала на сцене, не пустилась в банальное выяснение отношений, а пыталась понять друг друга.

После спектакля «Ночь музеев» по-настоящему вступила в свои права. Играл оркестр, звучали пес­ни в живом исполнении молодых актеров и Нургали Нусипжанова, выступал с напутствием самый известный драматург Казахстана Дулат Исабеков. На фоне этой праздничной и очень уютной атмосферы торжественно открылась выставка с портретами 55 актеров и режиссеров, отобранными из фонда музея. После этого были показаны фрагменты из наиболее известных постановок театра имени Ауэзова – «Кровь и пот», «Материнское поле», «Енлик – Кебек» – с молодыми актерами в ролях и монолог из «Загадки Абая» в исполнении кумира многих театралов Болата Абдильманова.

Прошел парад сценических нарядов, которые без малого век назад надевали актеры первого профессионального казахского театра.

– У нас сохранились чапаны, сделанные руками народных мастериц, – рассказывает Наргиз Тамабеккызы. – Когда в конце 20-х годов прошлого века театр начинал свою деятельность, то цехов по пошиву костюмов и изготовлению бутафории не было, и актеры часто выходили на сцену в том, что дарил народ.

В музее театра имени Ауэзова есть фотографии 1926 года, афиши 40–50-х годов, сценические кос­тюмы легенд казахского теат­ра Шакена Айманова, Калибека Куанышбаева, Капана Бадырова, Хадиши Букеевой, Идриса Ногайбаева, Шолпан Жандарбековой, Сабиры Майкановой, а также коллекция портретов великих казахских актеров-самородков, написанных кистью их не менее выдающихся современников – Сахи Романова и Гульфайрус Исмаиловой. Среди уникальных экспонатов – групповые фотографии, где некоторые лица заретушированы черным. Эти люди были репрессированы в страшном 1937 году. Сценичес­кие костюмы Шакена Айманова и Хадиши Букеевой стали визитной карточкой музея. Например, наряды Петруччио и Катарины из легендарного спектакля «Укрощение строптивой», где блистали эти двое великих. Их бережно хранят под стеклом, но в 2018 году, когда театр отмечал свое 50-летие, молодые актеры театра стали живыми манекенами для костюмов, в которых выступали Шакен Айманов и Хадиша Букеева.