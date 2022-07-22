Мужчина надругался над подростком в Экибастузе – СМИ

Подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении подростка задержали в Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

О насильственных действиях мама пострадавшей 14-летней девочки заявила в полицию.

По данным областного департамента полиции, мужчина пристал к подростку в районе водоёма, где школьница находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых.

"Подозреваемого – 28-летнего жителя сельской зоны Экибастуза – задержали и водворили в изолятор временного содержания. Правоохранители проводят досудебное расследование по пункту 1 части 3-1 статьи 121 Уголовного кодекса РК", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Подозреваемому грозит лишение свободы от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.