Мужчина напал на подростка в лифте столичной многоэтажки
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Видео с места происшествия распространилось в Казнете
Об инциденте стало известно 28 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны.
Неизвестный гражданин пытался ударить ребенка кулаком в лицо. Затем он схватил мальчика за шею и не давал ему выйти из лифта.
«По данному факту правонарушитель установлен и помещён в комнату временного содержания. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с законодательством», – детализировали в правоохранительных органах.