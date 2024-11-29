Мужчина напал на подростка в лифте столичной многоэтажки

Видео с места происшествия распространилось в Казнете

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об инциденте стало известно 28 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны.

Неизвестный гражданин пытался ударить ребенка кулаком в лицо. Затем он схватил мальчика за шею и не давал ему выйти из лифта.