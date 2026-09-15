Новый сезон инклюзивного театра открылся в Астане

Театр,Столица

Репертуар включает постановки самых разных жанров

Фото: акимат Астаны

В Астане в честь открытия VI сезона инклюзивного театра «Канаттылар» вниманию зрителей представили автобиографическую драму «Две судьбы – одна жизнь», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Автор постановки — драматург Акбота Ермаханова, режиссер — Сундет Сарсен. В основе автобиографической драмы лежат темы человеческой судьбы, жизненных испытаний, внутренних переживаний и исцеляющей силы времени.

Главная особенность спектакля — участие актеров инклюзивного театра «Канаттылар». Вопреки различным жизненным обстоятельствам люди с особыми потребностями раскрывают свой творческий потенциал на сцене, доказывая, что искусство не знает границ и ограничений.

«Этот спектакль на сегодняшний день стал талисманом нашего театра, так как является одной из самых любимых постановок зрителей. Здесь есть и любовь, и стремление к жизни. В нем отражена судьба человека, который не сдался перед трудностями и выстоял. Можно сказать, что именно благодаря этому посылу постановка нашла своего зрителя», — отметил заместитель руководителя инклюзивного театра «Канаттылар» города Астаны по творческой части Манат Даулетбекулы.

Сегодня в составе театра насчитывается около 40 актеров. Репертуар включает постановки самых разных жанров. В частности, это музыкально-поэтический спектакль «Канаттылар», сказка «Козленок, который удивил дом», драма «Қызжылаған», мелодрама «Өмір-ғайып», комедия «Умеете ли вы смеяться?», музыкальная драма «Арман», автобиографическая драма «Две судьбы – одна жизнь», лирическая комедия «Алло, кто это?», хореопоэтическая философия «Абай-LA», лирическая драма «Таң сәулесін шашқанда» и символическая трагедия «Соқырлар».

В акимате отметили, что в 2025 году инклюзивный театр «Канаттылар» сформировался как отдельный творческий коллектив и начал свой самостоятельный путь.

#инклюзия #открытие #театр #сезон

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