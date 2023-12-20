Мужчина напал на полицейского в Алматы

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Аменова Дана
Корреспондент

В данное время злоумышленник находится под стражей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД  

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, 19 декабря в 03:20 на пересечении проспекта Достык и улицы Снегина экипаж спецбатальона патрульной полиции заметил машину, водитель которой вел себя подозрительно. В итоге его автомобиль был заблокирован.Также в салоне находились четверо агрессивных пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

" Не подчиняясь законным требованиям полицейских, граждане дали возможность сбежать водителю, который не исключено, что тоже был пьян. Кроме того, один из правонарушителей ударил по лицу сотрудника полиции. Его действия квалифицированы по ст. 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти", - рассказали в департаменте полиции.

В отношении всех участников инцидента зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 379 УК РК «Неповиновение представителю власти», а также собраны административные материалы по ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и ст. 440 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

 

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