Мужчина пинком столкнул с эскалатора посетителя ТРЦ в Караганде

Полиция города Караганды нашла мужчину, который столкнул с эскалатора посетителя торгового дома, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/ekaraganda.kz/

Жуткий инцидент произошел в торговом доме в Караганде. На видео попало, как мужчина беспричинно пнул в спину посетителя ТД на эскалаторе. Пострадавший упал с высоты на пол вниз лицом.

Полицейские установили 31-летнего мужчину, которого в неадекватном состоянии поместили в психоневрологический диспансер.

По факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю Караганды зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи «Хулиганство», прокомментировали видео в Департаменте полиции области.