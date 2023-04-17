Мужчина пинком столкнул с эскалатора посетителя ТРЦ в Караганде
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Полиция города Караганды нашла мужчину, который столкнул с эскалатора посетителя торгового дома, сообщает Kazpravda.kz.
Жуткий инцидент произошел в торговом доме в Караганде. На видео попало, как мужчина беспричинно пнул в спину посетителя ТД на эскалаторе. Пострадавший упал с высоты на пол вниз лицом.
Полицейские установили 31-летнего мужчину, которого в неадекватном состоянии поместили в психоневрологический диспансер.
По факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю Караганды зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи «Хулиганство», прокомментировали видео в Департаменте полиции области.