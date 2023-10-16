Мужчина погиб под завалами грунта в Павлодаре

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре под завалами грунта погиб человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, по улице Достоевского во дворе частного дома под завалами грунта оказались двое мужчин, помогавшие хозяину дома при прокладке водопроводной трубы.

"Силами ДЧС Павлодарской области из-под завалов спасен гражданин 1977 года рождения. Мужчина от госпитализации отказался. К сожалению, спасти второго человека, 1972 года рождения, не удалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в спасательных работах участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.