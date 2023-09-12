Мужчина погиб в бочке с битумом в Шымкенте

Мужчина упал в бочку с битумом и погиб в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz .

Фото: otyrar.kz

11 сентября на одном из предприятий Шымкента мужчина упал в железную бочку, залитую битумом.

С помощью аппарата для дыхания и альпинистской веревки спасатели вытащили мужчину, но он был уже мертв.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия тело передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи», – рассказали в ДЧС.

Как именно горожанин упал в бочку, предстоит выяснить полицейским.