Закладчика-граффитиста с крупной партией «синтетики» задержали в Шымкенте

Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий с поличным задержали молодого человека, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД



По данным ведомства, при проверке у него было обнаружено около 40 свертков с психотропными веществами, подготовленными для дальнейшего сбыта. Было установлено, что подозреваемый размещал наркотики в тайниках на территории города, после чего передавал координаты закладок через мессенджеры.



Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что задержанный также занимался нанесением наркограффити — рекламой интернет-ресурсов по продаже наркотиков на фасадах зданий и стенах в различных районах Шымкента.



По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.



В ведомстве отметили, что в настоящее время в Шымкенте продолжается ОПМ «Стоп-граффити», направленное на выявление и уничтожение рекламы наркотиков. В ходе ОПМ уже ликвидировано около 400 наркограффити, большинство из которых располагались вблизи учебных заведений.



Работа по пресечению распространения наркотиков и устранению наркорекламы будет продолжена.