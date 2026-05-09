Владельцы кафе полностью отказались от продажи алкоголя в области Абай

С 6 по 11 мая на территории области Абай проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Алкогольсіз аула». Главная цель акции – создание безопасной и спокойной среды для жителей, профилактика бытовых преступлений и снижение употребления алкогольных напитков в общественных местах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Как уточняется, результаты проведенного анализа показывают, что большинство правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактическую работу и принимают конкретные меры по недопущению правонарушений.

Регулярные рейды полиции, контроль в общественных местах и разъяснительная работа вносят значительный вклад в обеспечение безопасности жителей.

«Наша главная цель – обеспечение безопасности жителей. Каждый рейд, каждая профилактическая беседа направлены на поддержание общественного порядка и законности. Мы стремимся к тому, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности у себя дома, на улицах и в общественных местах, – отметил начальник отдела полиции Абайского района Ержан Каратаев.

В ходе профилактического мероприятия владелец кафе в селе Карауыл добровольно отказался от реализации алкогольной продукции. Этот шаг является важным и показательным для общества.

В настоящее время во всех кафе села Карауыл алкогольная продукция не реализуется, а сотрудники полиции продолжают постоянный контроль и обеспечивают соблюдение общественного порядка.

«Мы ставим безопасность и спокойствие нашего села на первое место. Совместно с полицией мы хотим показать пример обществу, отказавшись от продажи спиртных напитков. Мы также хотим внести свой вклад в создание безопасной среды для жителей села и наших детей», – сказал владелец кафе.

В полиции обратились к жителям и напомнили, что соблюдение общественного порядка – обязанность каждого гражданина. Поддержка среды без алкоголя и обеспечение безопасности для своей семьи и общества – наша общая задача.