Незаконный оборот оружия: партию пневматики и ножей изъяли в Алматы

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данный случай не является единичным

Фото: МВД

Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили и пресекли факт незаконной реализации пневматического оружия и холодного оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята партия пневматического оружия, а также предметы, относящиеся к холодному оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В полиции подчеркнули, что данный случай не является единичным. Работа по пресечению каналов незаконного оборота оружия ведется на системной основе, в том числе с активным использованием мониторинга интернет-пространства.

Особая роль в этой работе отведена районным управлениям полиции, сотрудники которых ежедневно проводят адресные отработки, оперативные мероприятия и профилактическую работу, направленную на изъятие запрещенных предметов из оборота.

 С начала проведения целевых мероприятий районными подразделениями полиции из незаконного оборота было изъято 619 единиц запрещенных предметов, по выявленным фактам начаты досудебные расследования.

«Незаконный оборот оружия, в том числе его реализация через социальные сети, представляет прямую угрозу общественной безопасности. Каждое такое правонарушение — это потенциальный риск совершения более тяжких преступлений. Полиция на постоянной основе проводит мониторинг интернет-пространства и принимает оперативные меры реагирования. Работа в данном направлении будет продолжена и усилена», – отметил начальник управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

 В правоохранительных органах напомнили, что за незаконное хранение и сбыт оружия предусмотрена уголовная ответственность.

#МВД #Алматы #оружие #партия #оборот #изъятие #ножи #пневматика

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уг…
Владельцы кафе полностью отказались от продажи алкоголя в о…
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности…
Закладчика-граффитиста с крупной партией «синтетики» задерж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]