Незаконный оборот оружия: партию пневматики и ножей изъяли в Алматы

Фото: МВД

Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили и пресекли факт незаконной реализации пневматического оружия и холодного оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята партия пневматического оружия, а также предметы, относящиеся к холодному оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В полиции подчеркнули, что данный случай не является единичным. Работа по пресечению каналов незаконного оборота оружия ведется на системной основе, в том числе с активным использованием мониторинга интернет-пространства.

Особая роль в этой работе отведена районным управлениям полиции, сотрудники которых ежедневно проводят адресные отработки, оперативные мероприятия и профилактическую работу, направленную на изъятие запрещенных предметов из оборота.

С начала проведения целевых мероприятий районными подразделениями полиции из незаконного оборота было изъято 619 единиц запрещенных предметов, по выявленным фактам начаты досудебные расследования.

«Незаконный оборот оружия, в том числе его реализация через социальные сети, представляет прямую угрозу общественной безопасности. Каждое такое правонарушение — это потенциальный риск совершения более тяжких преступлений. Полиция на постоянной основе проводит мониторинг интернет-пространства и принимает оперативные меры реагирования. Работа в данном направлении будет продолжена и усилена», – отметил начальник управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

В правоохранительных органах напомнили, что за незаконное хранение и сбыт оружия предусмотрена уголовная ответственность.