Мужчина ранил из ружья женщину и ребенка в ЗКО

Фото: bezformata.com

Двое случайных прохожих пострадали от огнестрельного ранения в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

"5 сентября примерно в 18:45 в поселке Аралтобе Сырымского района во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, 48-летний мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в 34-летнего жителя. Разлетевшейся дробью патрона были ранены в ногу прохожие - женщина и ребенок", - говорится в информации.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен.

Принимаются все меры к задержанию преступника, добавили в полиции.