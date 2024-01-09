Разозленный астанчанин разбил дверь подъезда и повредил лифт

Жительница столицы сообщила в полицию о том, что ее знакомый разбил стекло входной двери и повредил лифт, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе расследования правоохранители выяснили, что заявительница вместе с подозреваемым ночью отдыхала в караоке. В результате распития спиртных напитков между ними произошел словесный конфликт. Затем женщина под утро на такси уехала домой.

Мужчина направился за ней следом. Подъехав к дому, он подбежал к подъезду и предметом, похожим на биту, начал бить по стеклу входной двери, пока не разбил ее. Потом он зашел в подъезд и повредил лифт.

Действия хулигана попали в обзор камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался 34-летний житель города.