Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы

Мужчина, напавший на двух женщин в Алматы, задержан военнослужащим воинской части 5571 Национальной гвардии Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 18 июля военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков находился дома с семьей. Около 23:50 часов он услышал женские крики и, выбежав на улицу, увидел как неизвестный мужчина бьет двух женщин.

"Вчера ночью сосед жену порезал, 11 ножевых. Из-за того, что она не показывала ребенка в течение месяца. Он ночью дождался и напал на нее, затем на ее мать", – сообщил один из очевидцев происшествия.

Преступник, испугавшись, побежал в сторону городского кладбища "Дружба".

Гвардеец погнался за преступником и во время преследования позвонил в скорую помощь и полицию.

Злоумышленник, учитывая темное время суток, спрятался на кладбище. Однако, несмотря на попытки мужчины скрыться, военнослужащий Национальной гвардий задержал его, применив приемы рукопашного боя.

Айдарханбеков передал задержанного гражданина прибывшим полицейским, а пострадавшие женщины переданы карете скорой медицинской помощи.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый гражданин Х. 1991 года рождения водворен в ИВС. В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленых на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование", – сообщили в ДП мегаполиса.







