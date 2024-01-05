Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента

Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения во время кражи чужой куртки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, полицейские начали расследование по заявлению местного жителя о краже. По словам мужчины, в одной из центральных мечетей города неизвестный похитил его верхнюю одежду стоимостью 800 тысяч тенге.

«Правоохранители зарегистрировали данный факт по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к оперативно-розыскным работам. Полицейские установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали в одной из съемных квартир на территории города. Куртку вернули владельцу», – детализировали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.



