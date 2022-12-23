Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские

В Департаменте полиции Кызылординской области прокомментировали видео, где мужчина демонстрирует убитого им лебедя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

Накануне Казнет всколыхнул ролик с убитым лебедем. Мужчина за кадром не без гордости рассказывает о том, как герою видео во время рыбалки удалось с расстояния поразить вилами лебедя.

22 декабря ДП области начал тщательную проверку по видео в соцсетях, материал зарегистрировали в отделе полиции Сырдарьинского района.

«Об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.

В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксирован на видео», – отметили стражи порядка.

По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение, заключили в полиции.