В программе вечера прозвучат лучшие саундтреки к мировым кинокартинам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15-16 октября на сцене Almaty Theatre Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы представит уникальный музыкальный проект «Ночь оркестра», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

«Ночь оркестра» — авторский проект национального оркестра, представляющий собой музыкальное шоу нового формата, объединяющее традиционный оркестр и современную сценическую культуру.

В программе вечера прозвучат лучшие саундтреки к мировым кинокартинам и новые аранжировки популярных современных произведений. В этот особенный музыкальный вечер вместе с национальным оркестром выступят известные исполнители: группа MELOMEN, Бейбит Кушкалиев, Nora Nugman и Дана Сабит.

Главный дирижёр — кавалер ордена «Құрмет» Абылай Тлепберген. Художественный руководитель — заслуженный деятель Казахстана Батыржан Мыктыбаев.

Дирижёры оркестра — заслуженный деятель Казахстана Жексен Айсын, лауреат международных и республиканских конкурсов Нарын Кажыгали.