МВД исключило предлагаемую поправку о пешеходах в ПДД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел РК сообщило об исключении предлагаемой поправки о пешеходах в ПДД по итогам публичного обсуждения, сообщает Kazpravda.kz.

"В СМИ, среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 правил дорожного движения, ранее размещенной на портале "Открытые НПА" для всеобщего обсуждения. Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток. Сейчас с учетом общественного мнения и экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта", – проинформировали в МВД.

Ранее министерство сообщало о планах по внедрению нового правила для пешеходов. В ведомстве считают, что такие меры помогут значительно уменьшить количество несчастных случаев на автодорогах.